Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН 24 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН 24 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в заседании Совета безопасности ООН 24 сентября.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила миссия Словении в ООН.

Отмечается, что заседание Совбеза будет посвящено войне России против Украины и пройдет в то время, когда мировые лидеры будут находиться в Нью-Йорке на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Заседание было запрошено Соединенными Штатами Америки, Великобританией, Францией, Японией, Южной Кореей и Мальтой.

Напомним, что украинский лидер уже на следующей неделе посетит США для представления нового плана победы Украины.

По информации "Голоса Америки", Зеленский 25 сентября также выступит на заседании Генассамблеи ООН, повестка которой будет включать обсуждение снятия ограничений для ВСУ на удары западным оружием по территории России.