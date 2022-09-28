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Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам

Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании т.н. "референдумов" и последующих переговоров.
Другие страны
28 сентября 2022 г. 04:41
Зеленский выдвинул Путину ультиматум по переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе РФ Владимиру Путину о признании т.н. "референдумов" и последующих переговоров.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Совбеза ООН.

Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты "референдумов", то ему с Путиным больше не о чем говорить.

"Вызов РФ этих псевдореферендумов, как нормальных, осуществление так называемого "крымского сценария", еще одна попытка аннексировать территории будет означать, что нам не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным", - заявил Зеленский.

По словам президента, аннексия является тем шагом, который ставит Путина один на один против человечества. Поэтому ответные сигналы требуются от каждой страны в мире.

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