Зеленский выдвинул кандидатуру Шмыгаля на пост министра обороны Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул на пост министра обороны Украины кандидатуру Дениса Шмыгаля, который до сегодняшнего дня возглавлял кабмин.
Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в видеообращении в своем Telegram-канале.
"Сегодня я уже подписал документы в Верховную раду о Денисе Шмыгале как новом министре обороны", - сказал Зеленский.
В среду Рада отправила в отставку Шмыгаля с поста премьер-министра. Это влечет за собой отставку всего правительства. Министерство обороны до сегодняшнего дня возглавлял Рустем Умеров.