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Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста

Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля в отношении юридических и физических лиц, которые причастны к контрабанде.
Другие страны
22 апреля 2021 г. 07:51
Зеленский ввел санкции в отношении армянского контрабандиста
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) от 15 апреля в отношении юридических и физических лиц, которые причастны к контрабанде.

Как передает Report, соответствующий указ опубликован в среду на сайте офиса главы государства.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - сказано в указе.

Отметим, что в санкционном списке значатся 13 физических лиц и 95 компаний. Среди физических лиц фигурирует Араик Амирханян, которого Зеленский на этой неделе лишил гражданства Украины. Согласно агентству "РБК-Украина", это связано с наличием у Амирханяна армянского гражданства, помимо украинского. По данным украинских СМИ, в 2019 году он был задержан по подозрению в создании "механизма незаконной переправки" людей из Украины в Россию через Крым, а также незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн гривен (более 700 тыс долларов США).

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Версия на азербайджанском языке Zelenski iki erməni əsilli iş adamına qarşı sanksiya tətbiq etdi

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