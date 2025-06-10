О нас

Зеленский ввел очередные санкции против России

Зеленский ввел очередные санкции против России Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкций против ряда российских организаций и граждан РФ.
Другие страны
10 июня 2025 г. 18:39
Зеленский ввел очередные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкций против ряда российских организаций и граждан РФ.

Как передает Report, документ опубликован на сайте офиса главы республики.

Согласно указу, санкции вводятся бессрочно против девяти юридических лиц. Помимо "Движения первых" и "Артека", в список также попали общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" и общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Кроме того, под санкции подпали "Движение первых" в Херсонской области, Мелитопольский государственный университет, Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в Севастополе, а также Морской инновационный центр ДОСААФ Севастополя.

Вместе с тем санкции бессрочно введены против 46 физических лиц, в основном - граждан РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Zelenski Rusiyaya qarşı növbəti dəfə sanksiyalar tətbiq edib

Самое читаемое

Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
Федерации мини-футбола Азербайджана выделено 2 млн манатов
4 июня 2025 г. 13:39
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
Орхан Мамедов: Более 10 компаний из КНР готовы создать бизнес на освобожденных территориях Азербайджана
5 июня 2025 г. 16:14
В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
В Гяндже подросток получил ножевое ранение, подозреваемый задержан
6 июня 2025 г. 09:16
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
Трамп готов отправить морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов
9 июня 2025 г. 01:33
Джейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
ФотоДжейхун Байрамов обсудил с гендиректором Отделения ООН в Найроби мирный процесс на Южном Кавказе
3 июня 2025 г. 22:04
Полиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
ФотоПолиция задержала наркокурьера, использовавшего автомобиль пекарни для сбыта наркотиков
5 июня 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi