Зеленский ввел очередные санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкций против ряда российских организаций и граждан РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предполагает введение санкций против ряда российских организаций и граждан РФ.

Как передает Report, документ опубликован на сайте офиса главы республики.

Согласно указу, санкции вводятся бессрочно против девяти юридических лиц. Помимо "Движения первых" и "Артека", в список также попали общероссийская общественно-государственная просветительская организация "Российское общество "Знание" и общественная организация морских пехотинцев "Тайфун".

Кроме того, под санкции подпали "Движение первых" в Херсонской области, Мелитопольский государственный университет, Центр гуманитарных и культурных инициатив "Рассвет", Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России в Севастополе, а также Морской инновационный центр ДОСААФ Севастополя.

Вместе с тем санкции бессрочно введены против 46 физических лиц, в основном - граждан РФ.