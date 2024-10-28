Зеленский: Второй Саммит мира может состояться в Индии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира может пройти в Индии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира может пройти в Индии.

Как передает Report, об Зеленский заявил в интервью The Times of India.

"Мы говорили с [премьером Индии Нарендрой] Моди. У нас есть площадка Саммит мира, я считаю, что мы могли бы провести второй саммит в любой почтенной столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может организовать соответствующий саммит", – заявил президент.

Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию Саммита мира. Однако, по его словам, Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.