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Зеленский: Второй Саммит мира может состояться в Индии

Зеленский: Второй Саммит мира может состояться в Индии Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира может пройти в Индии.
Другие страны
28 октября 2024 г. 15:31
Зеленский: Второй Саммит мира может состояться в Индии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что второй Саммит мира может пройти в Индии.

Как передает Report, об Зеленский заявил в интервью The Times of India.

"Мы говорили с [премьером Индии Нарендрой] Моди. У нас есть площадка Саммит мира, я считаю, что мы могли бы провести второй саммит в любой почтенной столице. Безусловно, это может быть в Индии, и премьер-министр может организовать соответствующий саммит", – заявил президент.

Зеленский добавил, что Украине необходимо подготовиться к следующему заседанию Саммита мира. Однако, по его словам, Киев желает услышать те или иные предложения тех или иных стран, в том числе Китая, Бразилии, Индии, членов Европейского союза (ЕС), или же государств Африканского континента.

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Версия на английском языке Zelenskyy says India may host Second Peace Summit

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