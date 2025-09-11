Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Келлогом

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 22:28
    Президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивную встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, находящимся с визитом в Киеве.

    Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

    По его словам, они обсудили разные направления сотрудничества, достижение реального мира и гарантии безопасности Украины.

    "Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку Patriot, сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили США. Рассчитываем на положительную реакцию", - отметил украинский лидер.

    По словам Зеленского, он также предметно обсудил с Келлогом усиление давления на Россию посредством тарифов и санкций для организации встречи лидеров и скорейшего окончания войны.

    "Трехсторонний формат (переговоров - ред.) лидеров, несомненно, наиболее эффективный", - заявил он.

    Также стороны обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям Вашингтона и Киева в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и работу в рамках "коалиции желающих".

