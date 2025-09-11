Зеленский встретился в Киеве со спецпредставителем президента США Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский провел конструктивную встречу со спецпредставителем президента США генералом Китом Келлогом, находящимся с визитом в Киеве.

Как передает Report, об этом Зеленский сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, они обсудили разные направления сотрудничества, достижение реального мира и гарантии безопасности Украины.

"Это отдельные проекты в рамках инициативы PURL на финансирование производства и закупку Patriot, сильные двусторонние соглашения по совместному производству дронов и оружия, которые мы предложили США. Рассчитываем на положительную реакцию", - отметил украинский лидер.

По словам Зеленского, он также предметно обсудил с Келлогом усиление давления на Россию посредством тарифов и санкций для организации встречи лидеров и скорейшего окончания войны.

"Трехсторонний формат (переговоров - ред.) лидеров, несомненно, наиболее эффективный", - заявил он.

Также стороны обсудили подготовку к предстоящим совместным мероприятиям Вашингтона и Киева в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и работу в рамках "коалиции желающих".