Зеленский встретился с руководителями крупнейших энергокомпаний США
Другие страны
- 17 октября, 2025
- 12:50
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих энергетических компаний США, обсудил с ними перспективы реализации проектов и их финансирования.
Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
"Основной фокус встречи в Вашингтоне - перспективы реализации совместных краткосрочных и долгосрочных проектов и их финансирование. Обсудили инициативы по нефти, газу и ядерной энергетике", - говорится в сообщении.
В информации отмечается, что на встрече присутствовали представители таких компаний как Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global и Westinghouse Electric Company.
Последние новости
13:32
Фото
В Физули проходят мероприятия по случаю Дня городаВнутренняя политика
13:27
Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателяФинансы
13:20
Посол: Число заявок на британские визы от граждан Азербайджана продолжает растиИнфраструктура
13:18
В Греции лодка с мигрантами разбилась о скалы: двое погибшихДругие страны
13:08
Baku Steel Company укрепляет вклад в защиту окружающей среды: высажено около 3000 деревьевБизнес
13:07
В Казахстане мужчина получил пожизненный срок за изнасилование и убийство девочкиВ регионе
13:00
ММ принял в I чтении поправки для приведения законов в соответствие с международными стандартамиМилли Меджлис
12:58
ММ утвердил в I чтении повышение предельного возраста резерва для прапорщиков и мичмановМилли Меджлис
12:56