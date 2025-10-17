Зеленский встретился с руководителями крупнейших энергокомпаний США

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями ведущих энергетических компаний США, обсудил с ними перспективы реализации проектов и их финансирования.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

"Основной фокус встречи в Вашингтоне - перспективы реализации совместных краткосрочных и долгосрочных проектов и их финансирование. Обсудили инициативы по нефти, газу и ядерной энергетике", - говорится в сообщении.

В информации отмечается, что на встрече присутствовали представители таких компаний как Bechtel, Fluence Energy, GE Vernova, Holtec International, Invenergy, Jacobs, Mercuria, Parsons, TechMet USA, Venture Global и Westinghouse Electric Company.