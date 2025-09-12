Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Зеленский встретился с новой главой МИД Британии

    • 12 сентября, 2025
    • 19:30
    Зеленский встретился с новой главой МИД Британии

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер обсудил вопросы укрепления обороноспособности Украины.

    Как передает Report, об этом Зеленский написал в соцсетях.

    "Сегодня в Украине с первым официальным визитом находится министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Благодарю за то, что первая поездка нового министра - именно в Украину. Это действительно сильный сигнал поддержки", - написал он.

    Стороны также обсудили ключевые вопросы: следующие шаги в рамках коалиции, разработка гарантий безопасности с акцентом на сильную украинскую армию, дальнейшая оборонная поддержка, производство в Великобритании украинских дронов-перехватчиков, усиление ПВО и расширение возможностей дальнобойного оружия.

    Зеленский выразил благодарность Великобритании за новый пакет санкций против России и подчеркнул важность продолжения давления на военную машину РФ. Также он отметил финансовую помощь Киеву, включая выделение 142 млн фунтов на подготовку к зимнему периоду.

