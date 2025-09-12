Zelenski Britaniyanın yeni XİN başçısı ilə görüşüb

İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    • 12 sentyabr, 2025
    • 20:57
    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Böyük Britaniyanın yeni xarici işlər naziri İvett Kuperlə görüşündə Ukraynanın müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məsələsini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Zelenski sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Bu gün Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri İvett Kuper Ukraynaya ilk rəsmi səfərindədir. Yeni nazirin ilk səfərinin məhz Ukraynaya olması faktına görə ona təşəkkür edirəm. Bu, həqiqətən də güclü dəstək siqnalıdır", - o vurğulayıb.

    Tərəflər, həmçinin mühüm məsələləri – koalisiya çərçivəsində növbəti addımları, güclü Ukrayna ordusuna vurğu ilə təhlükəsizlik təminatlarının hazırlanmasını, gələcək müdafiə dəstəyini, Böyük Britaniyada Ukrayna üçün dron ələkeçiricilərinin istehsalını, hava hücumundan müdafiənin gücləndirilməsini və uzaqmənzilli silahların imkanlarının genişləndirilməsini müzakirə ediblər.

    Zelenski Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar paketinə görə Böyük Britaniyaya təşəkkür edib və Rusiya hərbi maşınına təzyiqin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, həmçinin Kiyevə maliyyə yardımını, o cümlədən qış dövrünə hazırlıq üçün 142 milyon funt sterlinq ayrıldığını qeyd edib.

