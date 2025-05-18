Зеленский, Вэнс и Рубио проводят встречу в Риме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио впервые после перепалки в Белом доме проводят в Риме встречу с Владимиром Зеленским.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио впервые после инцидента в Белом доме проводят в Риме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщили журналисты пресс-пула американского вице-президента со ссылкой на его представителя.

По их данным, встреча проходит в закрытом режиме в резиденции посла США в Италии. На ней также присутствует глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Других подробностей пока не приводится.

Отметим, что 18 мая Вэнс и Рубио присутствовали на инаугурационной мессе понтификата Папы Римского Льва XIV в Ватикане.