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Зеленский, Вэнс и Рубио проводят встречу в Риме

Зеленский, Вэнс и Рубио проводят встречу в Риме Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио впервые после перепалки в Белом доме проводят в Риме встречу с Владимиром Зеленским.
Другие страны
18 мая 2025 г. 17:47
Зеленский, Вэнс и Рубио проводят встречу в Риме

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио впервые после инцидента в Белом доме проводят в Риме встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщили журналисты пресс-пула американского вице-президента со ссылкой на его представителя.

По их данным, встреча проходит в закрытом режиме в резиденции посла США в Италии. На ней также присутствует глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Других подробностей пока не приводится.

Отметим, что 18 мая Вэнс и Рубио присутствовали на инаугурационной мессе понтификата Папы Римского Льва XIV в Ватикане.

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