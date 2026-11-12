В Германии в одном из кафе произошла стрельба, есть погибший и раненые
Другие страны
- 12 ноября, 2026
- 12:46
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В центре Мангейма (Германия) произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.
Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на полицию.
Сообщается, что поздно вечером в одном из кафе в центре города произошла ссора. Во время конфликта один из участников открыл огонь. Двое человек получили ранения, один из них скончался.
Затем подозреваемый скрылся.
В результате операции полиция обнаружила стрелявшего, и при задержании пришлось применить стрельбу.
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