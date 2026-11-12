В Германии в одном из кафе произошла стрельба, есть погибший и раненые

В центре Мангейма (Германия) произошла стрельба, в результате чего погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа со ссылкой на полицию.

Сообщается, что поздно вечером в одном из кафе в центре города произошла ссора. Во время конфликта один из участников открыл огонь. Двое человек получили ранения, один из них скончался.

Затем подозреваемый скрылся.

В результате операции полиция обнаружила стрелявшего, и при задержании пришлось применить стрельбу.