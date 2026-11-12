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    Ильхам Алиев COP31 День Конституции Азербайджана

    В Шеки задержали шестерых мужчин за незаконную вырубку 150-летних деревьев

    Происшествия
    • 12 ноября, 2026
    • 12:45
    В Шеки задержали шестерых мужчин за незаконную вырубку 150-летних деревьев

    В Шекинском районе задержаны шестеро мужчин, подозреваемых в незаконной массовой вырубке ценных пород деревьев.

    Как передает Report со ссылкой на МВД, операция проведена Главным управлением по борьбе с организованной преступностью совместно с Государственной службой экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов.

    Задержанными являются жители села Киш Гуммат Фейзуллаев, Нюйвяр Бабаев, Серхан Гумматов, Талех Абдуллаев, Рустам Магеррамов и Гямло Насирли.

    По информации правоохранителей, они незаконно вырубали и перерабатывали деревья с последующей продажей.

    При осмотре территории обнаружены корни более 100 срубленных буковых деревьев. По заключению экспертов, некоторым из них было 100-150 лет.

    Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД) Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана
    DİN və ETSN birgə əməliyyat keçirib, 150 illik ağacları kəsənlər tutulub
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