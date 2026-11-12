В Шеки задержали шестерых мужчин за незаконную вырубку 150-летних деревьев
Происшествия
- 12 ноября, 2026
- 12:45
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Шекинском районе задержаны шестеро мужчин, подозреваемых в незаконной массовой вырубке ценных пород деревьев.
Как передает Report со ссылкой на МВД, операция проведена Главным управлением по борьбе с организованной преступностью совместно с Государственной службой экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов.
Задержанными являются жители села Киш Гуммат Фейзуллаев, Нюйвяр Бабаев, Серхан Гумматов, Талех Абдуллаев, Рустам Магеррамов и Гямло Насирли.
По информации правоохранителей, они незаконно вырубали и перерабатывали деревья с последующей продажей.
При осмотре территории обнаружены корни более 100 срубленных буковых деревьев. По заключению экспертов, некоторым из них было 100-150 лет.
Последние новости
13:12
Михол Мартин: Участие Азербайджана в ЕПС привело к существенным подвижкам в вопросах поставок и других направленияхДругие
13:11
Зеленский заявил об ограничении скорости работы Starshield над УкраинойДругие страны
13:10
Префектура департамента Па-де-Кале сообщила об угрозе взрыва на ж/д вокзалеДругие страны
12:59
В аэропорту на Камчатке при посадке оторвалась часть закрылка самолетаВ регионе
12:57
Депутат призвала решить проблему Бакинского муниципального театра и театра "Yuğ"Kультурная политика
12:50
В 2027г в Азербайджане добудут 26,6 млн тонн нефтиЭнергетика
12:46
В Германии в одном из кафе произошла стрельба, есть погибший и раненыеДругие страны
12:45
В Шеки задержали шестерых мужчин за незаконную вырубку 150-летних деревьевПроисшествия
12:34
В Азербайджане завтра ожидается до 20° теплаЭкология