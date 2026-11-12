В Шеки задержали шестерых мужчин за незаконную вырубку 150-летних деревьев

В Шекинском районе задержаны шестеро мужчин, подозреваемых в незаконной массовой вырубке ценных пород деревьев.

Как передает Report со ссылкой на МВД, операция проведена Главным управлением по борьбе с организованной преступностью совместно с Государственной службой экологической безопасности Минэкологии и природных ресурсов.

Задержанными являются жители села Киш Гуммат Фейзуллаев, Нюйвяр Бабаев, Серхан Гумматов, Талех Абдуллаев, Рустам Магеррамов и Гямло Насирли.

По информации правоохранителей, они незаконно вырубали и перерабатывали деревья с последующей продажей.

При осмотре территории обнаружены корни более 100 срубленных буковых деревьев. По заключению экспертов, некоторым из них было 100-150 лет.