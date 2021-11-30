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Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины

Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака.
Другие страны
30 ноября 2021 г. 01:42
Зеленский уволил главу контрразведки Службы безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Александра Руснака.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом отмечается на сайте президента страны.

"Уволить Руснака Александра Васильевича с должности начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины", - говорится в указе за подписью президента Зеленского.

Руснак возглавлял департамент контрразведки СБУ с сентября 2019 года. Причины его увольнения не сообщаются.

Ранее в этот день стало известно об уголовном деле по подготовке захвата власти в стране, которое возбудила СБУ. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами действий с целью захвата государственной власти, говорится в сообщении ведомства.

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