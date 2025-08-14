Зеленский: Украине удалось привлечь $1,5 млрд через механизм PURL

Через инициативу по оборонной поддержке Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) Украине удалось привлечь $1,5 млрд, которые будут направлены на закупку оружия.
Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети "Telegram".
"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем $1,5 млрд", - отметил Зеленский.
По его словам, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены Альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет украинскую оборону.
"На сегодня Нидерланды внесли $500 млн, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг $500 млн, а вчера Германия добавила еще $500 млн. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - добавил президент Украины.
Он также подчеркнул, что продолжаются переговоры и обсуждения с другими странами.
"Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в способность Украины защищать жизни наших людей и приближать достойный мир", - добавил Зеленский.