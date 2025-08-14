Зеленский: Украине удалось привлечь $1,5 млрд через механизм PURL

Через инициативу по оборонной поддержке PURL Украине удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети "Telegram".

"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем $1,5 млрд", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены Альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет украинскую оборону.

"На сегодня Нидерланды внесли $500 млн, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг $500 млн, а вчера Германия добавила еще $500 млн. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что продолжаются переговоры и обсуждения с другими странами.

"Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в способность Украины защищать жизни наших людей и приближать достойный мир", - добавил Зеленский.