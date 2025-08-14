О нас

Зеленский: Украине удалось привлечь $1,5 млрд через механизм PURL

Зеленский: Украине удалось привлечь $1,5 млрд через механизм PURL Через инициативу по оборонной поддержке PURL Украине удалось привлечь 1,5 млрд долларов, которые будут потрачены на закупку оружия.
Другие страны
14 августа 2025 г. 14:12
Зеленский: Украине удалось привлечь $1,5 млрд через механизм PURL

Через инициативу по оборонной поддержке Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) Украине удалось привлечь $1,5 млрд, которые будут направлены на закупку оружия.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети "Telegram".

"Наша новая инициатива по оборонной поддержке PURL, реализованная совместно с партнерами, уже дает ощутимые результаты. На сегодня мы уже имеем $1,5 млрд", - отметил Зеленский.

По его словам, благодаря инициативе НАТО Prioritised Ukraine Requirements List страны-члены Альянса могут сотрудничать для закупки изготовленного в США оружия для Украины. Это механизм, который действительно укрепляет украинскую оборону.

"На сегодня Нидерланды внесли $500 млн, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг $500 млн, а вчера Германия добавила еще $500 млн. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг", - добавил президент Украины.

Он также подчеркнул, что продолжаются переговоры и обсуждения с другими странами.

"Каждый вклад в рамках PURL - это прямые инвестиции в способность Украины защищать жизни наших людей и приближать достойный мир", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna PURL mexanizmi vasitəsilə 1,5 milyard dollar cəlb edə bilib

Экслюзивные новости

ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi