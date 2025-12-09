Зеленский: Украина заинтересована в скорейшем установлении мира

В ближайшее время Украина направит в США доработанный с европейскими партнерами план по завершению российско-украинской войны.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы обсудили с нашей переговорной командой результаты работы в Лондоне, проведенной накануне на уровне советников по вопросам национальной безопасности европейских партнеров", - говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что ведется активная работа над всеми пунктами плана по завершению войны: "Украинские и европейские предложения почти полностью проработаны, и мы готовы представить их партнерам в США. Совместно с американской стороной рассчитываем сделать возможные шаги максимально эффективными и как можно более оперативно".

Он добавил, что Украина заинтересована в настоящем мире и поддерживает постоянную связь с США.

"В ближайшее время мы будем готовы направить доработанный документ в США", - добавил он.