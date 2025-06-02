Зеленский: Украина требует полного прекращения огня

Украина продолжает требовать согласования полного безусловного прекращения огня на всем участке фронта.

Украина продолжает требовать согласования полного безусловного прекращения огня на всем участке фронта.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения в ZOOM, комментируя предложенное РФ прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках территории боевых действий.

Украинский лидер отметил, что по вопросу прекращения огня Украина не меняла повестку дня и требует безусловного прекращения огня, обмена пленными и возвращения детей и гражданских.

По словам Зеленского, россияне пока не видят возможности для прекращения огня.

"Они (РФ - ред.) готовы на ceasefire (прекращение огня) на два-три дня, чтобы забирать убитых с поля боя. Я считаю, что, ceasefire для того, чтобы не было убитых. То есть, вы видите настроение - для них это вопрос небольшой паузы в войне", - подчеркнул он.

Президент Украины в связи с этим подчеркнул, что очень хочется, чтобы американские партнеры "сильными шагами направили пакет санкций в Сенат, и чтобы дожали "русских" до прекращения огня сильными санкциями".

"По-другому они пока не понимают. И мы считаем, что это справедливо. Все-таки, это сейчас идет пятый месяц с того момента как США сказали о своем сигнале относительно полного прекращения огня, и мы их поддержали", - добавил Зеленский.

Ранее глава российской делегации на мирных переговорах в Стамбуле Владимир Мединский заявил, что РФ предложила Украине прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта, чтобы была возможность забрать тела погибших военных.