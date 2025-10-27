Зеленский: Украина расширяет географию дальнобойных ударов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина определила задачи по расширению географии применения дальнобойного вооружения.

Как передает Report, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский отметил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего были проанализированы эффективность дальнобойных ударов за определенный период и достигнутые успехи.

"Российская "нефтепереработка" уже несет ощутимые потери из-за войны и продолжит их нести. Мы определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности", - подчеркнул украинский лидер.

Он также сообщил об увеличении количества контрактов с производителями вооружений. По его словам, "срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки войскам".

Кроме того, во время Ставки обсуждались российские удары по украинской инфраструктуре и энергетическим объектам.

"Определили новые потребности в защите и задачи для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставке ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия активнее готовила соответствующие решения", - подчеркнул Зеленский.