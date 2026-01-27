Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Зеленский: Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2027 году

    Другие страны
    • 27 января, 2026
    • 15:57
    Зеленский: Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2027 году

    Украина рассчитывает вступить в Европейский союз в 2027 году.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

    "Вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в том числе, благодаря украинскому вкладу в безопасность, технологии и экономику. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - написал он.

