Зеленский: Украина рассчитывает вступить в ЕС в 2027 году

Украина рассчитывает вступить в Европейский союз в 2027 году.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях.

"Вступление Украины в Европейский Союз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в том числе, благодаря украинскому вкладу в безопасность, технологии и экономику. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате - 2027 год - и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", - написал он.