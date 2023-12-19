Зеленский: Уверен, что Соединенные Штаты нас не предадут

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Европейский Союз и Соединенные Штаты одобрят запланированные пакеты финансовой помощи Украине на 2024 год, хотя остается вопрос, когда именно это произойдет.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Европейский Союз и Соединенные Штаты одобрят запланированные пакеты финансовой помощи Украине на 2024 год, хотя остается вопрос, когда именно это произойдет.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом Зеленский сказал на пресс-конференции.

Глава государства указал, что Украина "очень сильно" работает для получения финансовой помощи.

"Я уверен, что Соединенные Штаты нас не предадут, что то, о чем мы договорились с США, будет выполнено полностью", – сказал он.

Говоря о Евросоюзе, Зеленский напомнил о решении саммита на прошлой неделе, на котором "мы достигли одной победы" – то есть одобрения начала переговоров о вступлении.

Как известно, Европейский Союз 1 февраля 2024 года проведет специальный саммит, на котором планирует обсудить вопрос выделения Украине 50 миллиардов евро дополнительной помощи на четырехлетний срок.