Зеленский: Украина не собирается отказываться от своих территорий

Зеленский: Украина не собирается отказываться от своих территорий Украина не будет согласна отдать свои территории России.
9 августа 2025 г. 10:45
Зеленский: Украина не собирается отказываться от своих территорий

Украинцы не будут дарить свои земли России.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Ответ на украинский территориальный вопрос есть уже в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что Украина готова к реальным решениям, которые приведут к миру. Однако любые решения, которые по его словам будут направлены против Украины и без Украины мешают достижению мира.

"Они [решения без Украины] ничего не дадут. Это мертвые решения, они никогда не сработают. А нам всем нужен реальный, живой мир, который люди будут уважать. Мы готовы вместе с президентом Трампом, вместе со всеми партнерами работать ради реального, и главное, длительного мира - мира, который не развалится из-за желания Москвы", - добавил Зеленский.

