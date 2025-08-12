О нас

Зеленский: Украина не признает итоги саммита России и США на Аляске

12 августа 2025 г. 19:41
Украина не признает решения саммита России и США на Аляске, принятые без ее участия.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Молодежь здесь".

"Говорить про Украину без Украины невозможно, и никто этого не примет. Поэтому разговор может быть важным для их двустороннего трека, но ничего про Украину без нас они принять не могут. Я надеюсь, что президент США это понимает и учитывает", - подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах встретиться с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа. Эти переговоры подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отметив, что лидеры сосредоточатся на обсуждении вариантов долгосрочного мирного урегулирования российско-украинского конфликта.

Версия на английском языке Zelenskyy: Ukraine won't recognize outcomes of US-Russia summit in Alaska
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Ukrayna Alyaskada keçiriləcək Rusiya-ABŞ sammitinin nəticələrini tanımır

