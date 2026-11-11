Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши

Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился с представителями азербайджанской общины, проживающей в этой стране, и принял участие в заседании Координационного совета.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете.

На мероприятии была представлена информация об основных направлениях деятельности Комитета, реализуемых проектах и механизмах поддержки диаспорных организаций. Было обращено внимание на важность объединения азербайджанцев, проживающих за рубежом, вокруг единой цели, усиления координации между диаспорными организациями и укрепления связей молодого поколения с Азербайджаном.

Затем состоялся обмен мнениями о деятельности Координационного совета и стоящих перед ним задачах, были озвучены предложения по будущим инициативам. Были даны ответы на вопросы членов общины.

В конце заседания состоялись выборы в Координационный совет азербайджанцев Польши. По результатам голосования были избраны координаторы по городам Варшава и Катовице.