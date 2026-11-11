Ильхам Алиев COP31
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    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши

    Внутренняя политика
    • 11 ноября, 2026
    • 13:15
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши

    Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов в рамках визита в Польшу встретился с представителями азербайджанской общины, проживающей в этой стране, и принял участие в заседании Координационного совета.

    Об этом Report сообщили в Государственном комитете.

    На мероприятии была представлена информация об основных направлениях деятельности Комитета, реализуемых проектах и механизмах поддержки диаспорных организаций. Было обращено внимание на важность объединения азербайджанцев, проживающих за рубежом, вокруг единой цели, усиления координации между диаспорными организациями и укрепления связей молодого поколения с Азербайджаном.

    Затем состоялся обмен мнениями о деятельности Координационного совета и стоящих перед ним задачах, были озвучены предложения по будущим инициативам. Были даны ответы на вопросы членов общины.

    В конце заседания состоялись выборы в Координационный совет азербайджанцев Польши. По результатам голосования были избраны координаторы по городам Варшава и Катовице.

    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши

    Фуад Мурадов Азербайджанская диаспора Госкомитет по работе с диаспорой
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    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
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    Fuad Muradov attends meeting of Poland's Azerbaijani Coordination Council
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