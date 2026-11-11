Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан

Бригада арбитров из Эстонии обслужит матч Лихтенштейн - Азербайджан в рамках Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report, главным судьей назначен рефери ФИФА Кристо Тохвер. Ему будут ассистировать Сильвер Койв и Сандер Сага. Четвертым судьей будет Йонас Яновитс.

За работу системы VAR будет отвечать Марко Лива, AVAR - Юри Фришер.

Напомним, матч Лихтенштейн - Азербайджан пройдет 13 ноября в Вадуце (Лихтенштейн) и начнется в 23:45 по бакинскому времени.