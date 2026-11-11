Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
Футбол
- 11 ноября, 2026
- 13:21
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Бригада арбитров из Эстонии обслужит матч Лихтенштейн - Азербайджан в рамках Лиги наций УЕФА.
Как сообщает Report, главным судьей назначен рефери ФИФА Кристо Тохвер. Ему будут ассистировать Сильвер Койв и Сандер Сага. Четвертым судьей будет Йонас Яновитс.
За работу системы VAR будет отвечать Марко Лива, AVAR - Юри Фришер.
Напомним, матч Лихтенштейн - Азербайджан пройдет 13 ноября в Вадуце (Лихтенштейн) и начнется в 23:45 по бакинскому времени.
UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
Nations League: Estonian referee Kristo Tohver appointed to officiate Liechtenstein-Azerbaijan match
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