Ильхам Алиев COP31
    Ильхам Алиев COP31

    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан

    Футбол
    • 11 ноября, 2026
    • 13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан

    Бригада арбитров из Эстонии обслужит матч Лихтенштейн - Азербайджан в рамках Лиги наций УЕФА.

    Как сообщает Report, главным судьей назначен рефери ФИФА Кристо Тохвер. Ему будут ассистировать Сильвер Койв и Сандер Сага. Четвертым судьей будет Йонас Яновитс.

    За работу системы VAR будет отвечать Марко Лива, AVAR - Юри Фришер.

    Напомним, матч Лихтенштейн - Азербайджан пройдет 13 ноября в Вадуце (Лихтенштейн) и начнется в 23:45 по бакинскому времени.

    Лига наций УЕФА
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Nations League: Estonian referee Kristo Tohver appointed to officiate Liechtenstein-Azerbaijan match
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:41
    В Испании протестующие помешали вещанию ряда телерадиокомпаний - Обновлено
    Другие страны
    13:25
    Видео
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева принимают участие в Саммите лидеров COP31 в Анталье - Обновлено-2
    Внешняя политика
    13:22
    Видео
    В Индии пассажирский поезд сошел с рельсов, пострадали четыре человека - Обновлено
    Другие страны
    13:21
    Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
    Футбол
    13:15
    Фото
    Фуад Мурадов принял участие в заседании Координационного совета азербайджанцев Польши
    Внутренняя политика
    13:13
    Завершены работы по капремонту танкера "Кяльбаджар"
    Инфраструктура
    13:09
    В Кыргызстане осенью 2027 года откроют грузовой аэропорт
    В регионе
    12:51
    FT: Франция опасается ядерной эскалации из-за наращивания ракетного арсенала Германии
    Другие страны
    12:49
    Братья Мамедовы встретились в финале турнира по борьбе в Казахстане
    Индивидуальные
    Лента новостей