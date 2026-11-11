UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
Futbol
- 11 noyabr, 2026
- 13:06
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UEFA Millətlər Liqasında keçiriləcək Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, D Liqasının qarşılaşması Estoniyadan olan hakimlər briqadasına tapşırılıb.
FIFA referisi Kristo Tohverə Silver Koiv və Sander Saqa köməklik göstərəcək. Dördüncü hakim funksiyasını Yonas Yanovits yerinə yetirəcək.
VAR-da Marko Liva, AVAR-da Yuri Frişer əyləşəcək.
Xatırladaq ki, noyabrın 13-də Vaduts şəhərində keçiriləcək Lixtenşteyn - Azərbaycan oyunu Bakı vaxtı ilə saat 23:45-də start götürəcək.
Лига наций: Эстонец Тохвер назначен главным судьей матча Лихтенштейн-Азербайджан
Nations League: Estonian referee Kristo Tohver appointed to officiate Liechtenstein-Azerbaijan match
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