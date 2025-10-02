Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Зеленский: Украина поможет ЕС в борьбе с угрозой дронов

    Другие страны
    • 02 октября, 2025
    • 12:13
    Зеленский: Украина поможет ЕС в борьбе с угрозой дронов

    Страны ЕС все чаще сталкиваются с угрозой, связанной с российскими беспилотниками.

    Как передает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

    "Сегодня Европа действительно сталкивается с угрозой беспилотников. Украина имеет опыт в борьбе с данной угрозой, возможно самый большой в мире. Мы не будем оставаться в стороне", - сказал Зеленский.

    Он также отметил, что ожидает решения президента США Дональда Трампа относительно поставок вооружения дальнего действия.

    "Мы поговорили с президентом США и мы благодарны Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая и продуктивная встреча. Мы говорили о ракетах и вооружении дальнего действия. Все зависит от его решения", - сказал президент Украины.

