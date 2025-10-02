Зеленский: Украина поможет ЕС в борьбе с угрозой дронов

Страны ЕС все чаще сталкиваются с угрозой, связанной с российскими беспилотниками.

Как передает европейское бюро Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Копенгагене.

"Сегодня Европа действительно сталкивается с угрозой беспилотников. Украина имеет опыт в борьбе с данной угрозой, возможно самый большой в мире. Мы не будем оставаться в стороне", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что ожидает решения президента США Дональда Трампа относительно поставок вооружения дальнего действия.

"Мы поговорили с президентом США и мы благодарны Трампу за этот диалог. В прошлый раз у нас была очень хорошая и продуктивная встреча. Мы говорили о ракетах и вооружении дальнего действия. Все зависит от его решения", - сказал президент Украины.