Зеленский: Украина не будет иметь потерянного из-за войны поколения

Жесткие обстоятельства войны не смогут лишить Украину целого поколения.

Жесткие обстоятельства войны не смогут лишить Украину целого поколения.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время Украинского молодежного форума "Свободные мечтать".

"От имени нашего государства я могу пообещать, мне кажется, самое главное - Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет иметь потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно нашей Украине, нашему государству, нашим людям, и вернем безопасность государству и украинской молодежи", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что нынешние и будущие поколения всегда будут иметь в Украине возможность реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, обеспечить семью, дать образование детям.

По его словам, государственная ипотечная программа предусматривает снижение первого взноса до 10% для граждан в возрасте до 25 лет. "Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий", - уточнил глава государства.