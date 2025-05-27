Зеленский: Украина наращивает производство дронов и готовит ответ РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий страны в ответ на российские атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по планированию действий страны в ответ на российские атаки.

Как сообщает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом он заявил во время вечернего обращения.

По его словам, сегодня состоялось совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, руководителем Генерального штаба Андреем Гнатовым, министром обороны Рустемом Умеровым.

"Вопрос планирования наших действий, наша готовность отвечать на российские удары, на их угрозы, а также действовать превентивно, и это означает - увеличивать производство наших дронов, наших ракет. Я благодарен всем, кто работает именно ради этого. Уже сотни украинских компаний дают результаты для Сил обороны Украины, и будет больше - я уверен в этом", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас для производства оружия активно привлекаются предприниматели. В частности, Украина готовит новые договоренности с партнерами в Европе - для инвестиций именно в украинское производство.

Речь прежде всего о производстве беспилотного и дальнобойного элемента - того, что позволяет контролировать ситуацию на фронте и сохранить жизнь наших воинов и действовать на значительное расстояние.

"Конечно, публично мы не можем говорить об имеющихся планах, о наших возможностях, но перспектива понятна - зеркально отвечать на все российские угрозы и вызовы. Они там, в России, должны четко чувствовать последствия от того, что делают против Украины. И это будет. Ударные дроны, перехватчики, крылатые ракеты, украинская баллистика - это ключевые элементы", - заявил президент.