Зеленский: Украина наладит массовое производство ракет "Фламинго"

До конца 2025 года Украина наладит массовое производство крылатых ракет "Фламинго".

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Украина очень неплохо продвигается в производстве собственного дальнобойного оружия, которое уже сегодня применяется против России. Мы применяем новые ракеты, такие как "Фламинго". Я вам не скажу количество. Ожидаем массового производства до конца года. Есть наши "Нептуны" в массовом производстве. И они также себя хорошо показывают", - сказал украинский лидер.

Напомним, что 31 октября Зеленский сообщил, что ВСУ в ближайшее время готовят новые дальнобойные удары по приоритетным целям на территории РФ. Кроме того, по его словам, Украина уже девять раз наносила удары с использованием ракеты "Фламинго". По словам Зеленского, это сейчас это лучшая украинская крылатая ракета.