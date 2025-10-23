Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствами

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 18:59
    Зеленский: Украина может бить собственными дальнобойными средствами

    Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщения о том, что Вашингтон разрешил Киеву бить дальнобойным вооружением по территории России.

    Как передает Report, об этом он заявил, выступая перед Европейским советом в Брюсселе.

    Комментируя публикацию The Wall Street Journal, где утверждалось, что США сняли все ограничения на использования дальнобойного оружия, Зеленский отметил, что Украина может применять собственные дальнобойные средства, способные поражать цели на расстоянии от 150 до 3000 километров.

    Зеленский отметил, что украинская сторона не применяла американские дальнобойные системы для ударов по целям в РФ и выразил сомнение в том, что США предоставят Киеву ракеты Tomahawk.

    "Мы использовали различные виды вооружения, обладающие такой дальностью, но исключительно на территории, где ведутся боевые действия", - добавил он.

