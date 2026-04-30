Зеленский: Украина изучает российское предложение о перемирии 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение российского лидера Владимира Путина о перемирии 9 мая, сообщив, что поручил своей команде связаться с администрацией президента США Дональда Трампа для выяснения деталей российской инициативы.

Как передает Report,об этом украинский лидер написал в соцсети Х.

"Выясним, о чем конкретно идет речь: о нескольких часах безопасности для парада в Москве или о чем-то большем", – подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что Украина стремится к миру и обеспечивает необходимую дипломатическую работу для реального окончания этой войны.

"Наше предложение - прекратить огонь на долгосрочной основе, гарантировать надежную безопасность для людей и долгосрочный мир", – отметил он, добавив, что Украина готова работать ради этого в любом достойном и эффективном формате.

Отметим, что 29 апреля состоялся телефонный разговор президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. По итогам разговора помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в контексте обсуждения российско-украинского конфликта сообщил Трампу о готовности объявить перемирие на период празднования 81-й годовщины Победы во Второй мировой войне (9 мая).