    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Zelenski: Ukrayna Rusiyanın mayın 9-da atəşkəs təklifini öyrənir

    Digər ölkələr
    • 30 aprel, 2026
    • 12:27
    Zelenski: Ukrayna Rusiyanın mayın 9-da atəşkəs təklifini öyrənir

    Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski Rusiya lideri Vladimir Putinin mayın 9-da atəşkəs təklifinə münasibət bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, Ukrayna lideri bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O, Rusiyanın təşəbbüsünün detallarını öyrənmək üçün komandasına ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyası ilə əlaqə saxlamağı tapşırdığını bildirib.

    "Söhbətin Moskvada parad üçün bir neçə saatlıq təhlükəsizlikdən, yoxsa daha çox şeydən getdiyini aydınlaşdıracağıq", – prezident vurğulayıb.

    O qeyd edib ki, Ukrayna sülhə can atır və bu müharibənin başa çatması üçün zəruri diplomatik işi təmin edir.

    "Bizim təklifimiz atəşi uzunmüddətli əsasda dayandırmaq, insanlar üçün etibarlı təhlükəsizliyi və uzunmüddətli sülhü təmin etməkdir", – o qeyd edib.

    Zelenski Ukraynanın bunun üçün istənilən layiqli və səmərəli formatda işləməyə hazır olduğunu əlavə edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi Atəşkəs Volodimir Zelenski
    Зеленский: Украина изучает российское предложение о перемирии 9 мая

