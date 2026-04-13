Зеленский: Украина и страны Европы обсудят создание совместной системы ПВО

Украина готовится к переговорам с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Уже на этой неделе у нас будет разговор с европейцами - переговоры о создании совместной системы защиты неба", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую систему безопасности является вопросом стратегического выбора.

По его словам, Украина уже имеет значительный опыт в противодействии воздушным угрозам, в частности дронам-камикадзе, и готова делиться этими наработками.

"Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват - все это умеет делать Украина", - отметил он.

Зеленский добавил, что украинские решения уже применяются за пределами Европы. В частности, перехватчики работают в странах Ближнего Востока и Персидского залива, где Украина сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Интерес к украинскому опыту проявляют также другие страны, включая Турцию, Кувейт и Оман, добавил украинский лидер.