    Зеленский: Украина и страны Европы обсудят создание совместной системы ПВО

    Другие страны
    • 13 апреля, 2026
    • 22:07
    Украина готовится к переговорам с европейскими партнерами по созданию совместной системы противовоздушной обороны.

    Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

    "Уже на этой неделе у нас будет разговор с европейцами - переговоры о создании совместной системы защиты неба", - отметил он.

    Зеленский подчеркнул, что интеграция Украины в европейскую систему безопасности является вопросом стратегического выбора.

    По его словам, Украина уже имеет значительный опыт в противодействии воздушным угрозам, в частности дронам-камикадзе, и готова делиться этими наработками.

    "Радарное поле, необходимые РЭБ-системы, связь между компонентами ПВО и сам перехват - все это умеет делать Украина", - отметил он.

    Зеленский добавил, что украинские решения уже применяются за пределами Европы. В частности, перехватчики работают в странах Ближнего Востока и Персидского залива, где Украина сотрудничает с Саудовской Аравией, ОАЭ и Катаром. Интерес к украинскому опыту проявляют также другие страны, включая Турцию, Кувейт и Оман, добавил украинский лидер.

    Владимир Зеленский Украина Европа ПВО Украины
    Zelenski: Ukrayna və Avropa ölkələri birgə HHM sisteminin yaradılmasını müzakirə edəcək

