Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Зеленский: Украина готовится к контролируемому экспорту оружия

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 00:38
    Зеленский: Украина готовится к контролируемому экспорту оружия

    Украина готовит соглашения по контролируемому экспорту оружия.

    Как сообщает Report, об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский в ходе вечернего обращения, видеозапись которого размещена в его телеграм-канале.

    "Сегодня на Ставке были доклады по нашим дальнобойным потребностям и в ближайшее время, и до конца года, и более долгосрочно. Меткость наших воинов помогает защищать все государство. Мы планируем контракты и планируем производство так, чтобы наши арсеналы были достаточно наполнены", - сказал он.

    Зеленский также отметил, что экспорт некоторых видов вооружений, которые есть в профиците, может дать Украине дополнительные финансы для производства дефицитных систем.

    "Уже есть договоренности по четырем экспортным площадкам: Соединенные Штаты Америки, Европа, Ближний Восток, и также Африка. Мы будем готовить соответствующие соглашения", - добавил украинский лидер.

    Владимир Зеленский производство оружия экспорт оружия Украина

    Последние новости

    01:07

    МИД Мадагаскара опроверг утверждения ООН о жертвах волнений

    Другие страны
    00:38

    Зеленский: Украина готовится к контролируемому экспорту оружия

    Другие страны
    00:24

    ХАМАС получил план Трампа по сектору Газа - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    23:49

    Нетаньяху: Израиль пока не намерен покидать периметр безопасности в Газе

    Другие страны
    23:38

    Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

    Другие страны
    23:24

    Нетаньяху пригрозил ХАМАС при отказе от мирного плана Трампа по Газе

    Другие страны
    23:07

    Президент США: В надзорный орган по Газе "Совет мира" войдет Тони Блэр

    Другие страны
    23:07

    Правящая партия Грузии планирует одержать абсолютную победу на выборах 4 октября

    В регионе
    22:57
    Фото

    Азербайджан представлен на конференции ЮНЕСКО

    Kультурная политика
    Лента новостей