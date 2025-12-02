Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Зеленский: Украина готова встретиться с США на более высоком уровне

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 18:40
    Зеленский: Украина готова встретиться с США на более высоком уровне

    Украина будет ожидать от американской стороны сигналов по поводу встречи, которая пройдет в РФ сегодня, от них будут зависеть будущие шаги.

    Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Дублине.

    "Украина может встретиться с американской стороной на более высоком уровне. Будет встреча американской делегации в России, мы будем ждать соответствующие от них сигналы. Они нас проинформируют сразу после их встречи. Я думаю, от этих сигналов, какие они будут, зависят будущие и последующие шаги. Шаги будут меняться в течение этого дня, даже, я думаю, каждый час", - сказал он.

    Отметим, что сегодня в Москве посланник президента США Стив Уиткофф представит российскому лидеру Владимиру Путину предложенный Вашингтоном и обновленный при участии Киева план мирного завершения российско-украинского конфликта.

    По словам Зеленского, украинская и американская делегации в Женеве и Флориде наработали 20 пунктов плана, однако над рядом вопросов еще предстоит поработать.

    "В Ирландии сегодня утром собралась наша делегация, которая была на встречах в США с командой президента Соединенных Штатов. Есть сейчас 20 пунктов, которые были сформированы в Женеве и доработаны во Флориде. Некоторые вещи еще предстоит проработать из того, что я видел", - сказал украинский лидер.

