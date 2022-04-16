Зеленский: Украина готова обсуждать с Россией вопросы НАТО и Крыма

Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как буду прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.

Украина готова обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в НАТО и о статусе Крыма, но только после того, как буду прекращены военные действия и российские войска будут выведены с украинской территории.

Как передает Report, об этом заявил в субботу украинский президент Владимир Зеленский в интервью сетевым СМИ республики.

"Я считаю, что все надо разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные, - сказал Зеленский. - Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопрос НАТО, давайте говорить. Есть вопрос Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить про это. Это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить. Но после того, как выстрелов нет и отведена техника".