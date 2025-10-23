Зеленский: Украина готова к переговорам с РФ, но территориальные уступки исключены

Украина готова на всевозможные переговоры с Россией по прекращению огня, однако не намерена идти на территориальные уступки.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе.

Зеленский вместе с президентом Евросовета Антониу Коштой дал комментарий журналистам перед началом заседания.

Украинский лидер также заявил, что приветствует принятый сегодня Евросоюзом 19-й пакет антироссийских санкций. Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа, который накануне ввел пакет санкций против российских энергетических гигантов.

Антониу Кошта в свою очередь заявил, что одной из главных тем сегодняшнего заседания будет финансовая помощь Украине на ближайшие два года.

"Если Россия думает, что мы устали, то она ошибается. Мы продолжим поддерживать Украину. Сегодня мы обсудим финансовую помощь на 2026–2027 годы", - подчеркнул он.

Новость дополняется