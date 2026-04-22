Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам в любой безопасной стране

    • 22 апреля, 2026
    • 22:07
    Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам в любой безопасной стране

    Украинская сторона поддерживает возврат к трехстороннему формату переговоров с РФ и США в любой безопасной стране.

    Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

    "Эти вопросы пока не зависят исключительно от украинской стороны. Киев готов к диалогу в любой момент и в любом предложенном формате. Приоритетными локациями для проведения подобных мероприятий могут быть Турция и страны Ближнего Востока, где ранее уже происходили подобные контакты", - сказал он.

    Главным условием выбора места является гарантирование полной безопасности для всех участников процесса в период прекращения огня, отметил Зеленский.

    Владимир Зеленский Российско-украинский конфликт Соединенные Штаты Америки (США) Турция
    Volodimir Zelenski: Ukrayna istənilən təhlükəsiz ölkədə üçtərəfli danışıqlara hazırdır

