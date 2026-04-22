Зеленский: Украина готова к трехсторонним переговорам в любой безопасной стране

Украинская сторона поддерживает возврат к трехстороннему формату переговоров с РФ и США в любой безопасной стране.

Как сообщает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил журналистам президент Украины Владимир Зеленский.

"Эти вопросы пока не зависят исключительно от украинской стороны. Киев готов к диалогу в любой момент и в любом предложенном формате. Приоритетными локациями для проведения подобных мероприятий могут быть Турция и страны Ближнего Востока, где ранее уже происходили подобные контакты", - сказал он.

Главным условием выбора места является гарантирование полной безопасности для всех участников процесса в период прекращения огня, отметил Зеленский.