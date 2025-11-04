Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

Украина должна стать полноправным членом Евросоюза без всяких ограничений.

Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам Европейского саммита по вопросам расширения.

"Мне кажется, что очень важно, чтобы к Украине относились как к равной среди равных. И если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Мне кажется, это очень важно, чтобы за одним столом сидели равноправные страны, независимо от размера их территории или количества населения", - отметил он.

Он подчеркнул, что в вопросе членства в ЕС важно, чтобы все страны разделяли общие ценности: "По моему мнению, не может быть получленства или частичного членства в ЕС".

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что новым государствам-членам Евросоюза может быть назначен "испытательный срок" на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.