Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    • 04 ноября, 2025
    • 21:22
    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Украина должна стать полноправным членом Евросоюза без всяких ограничений.

    Как сообщает Report cо ссылкой на РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в обращении к участникам Европейского саммита по вопросам расширения.

    "Мне кажется, что очень важно, чтобы к Украине относились как к равной среди равных. И если мы говорим о членстве в ЕС, оно должно быть полноправным. Мне кажется, это очень важно, чтобы за одним столом сидели равноправные страны, независимо от размера их территории или количества населения", - отметил он.

    Он подчеркнул, что в вопросе членства в ЕС важно, чтобы все страны разделяли общие ценности: "По моему мнению, не может быть получленства или частичного членства в ЕС".

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что новым государствам-членам Евросоюза может быть назначен "испытательный срок" на несколько лет, в случае отступления от демократических принципов их могут исключать.

    Украина Владимир Зеленский членство в ЕС Евросоюз
    Zelenski: Ukrayna Avropa İttifaqının tamhüquqlu üzvü olmalıdır

    Последние новости

    21:40
    Видео

    Задержаны лица, пытавшиеся продать на "черном рынке" билеты на матч "Карабах" - "Челси"

    Происшествия
    21:37

    Норвегия модернизирует системы контроля на границе с РФ

    Другие страны
    21:28

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Внутренняя политика
    21:22

    Зеленский: Украина должна стать полноправным членом ЕС

    Другие страны
    21:05
    Фото

    Самир Шарифов участвует во Втором Всемирном социальном саммите ООН в Дохе

    Внутренняя политика
    20:59
    Фото

    Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Национальной народной ассамблеи Алжира

    Внешняя политика
    20:49

    США ввели санкции против криптосети, связанной с Северной Кореей

    Другие страны
    20:36
    Фото

    В Санкт-Петербурге отметили пятую годовщину Дня Победы Азербайджана

    Внешняя политика
    20:31
    Фото

    На трассе Зыхский круг-аэропорт снижен скоростной режим

    Происшествия
    Лента новостей