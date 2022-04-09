Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией

Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией

У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может остановить войну.

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У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может остановить войну. Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild. По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуально и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске. "Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он (Путин, - ред.) один решает, когда закончится эта война", - заявил Зеленский. Напомним, ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявлял, что пока неизвестны ни дата, ни место возможной встречи Зеленского и Путина. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Zelensky says only Putin can stop war