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Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией

Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может остановить войну.
Другие страны
9 апреля 2022 г. 12:18
Зеленский: У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Россией

У Украины нет иного выбора, кроме как садиться за стол переговоров с Российской Федерацией. Поскольку только президент России Владимир Путин может остановить войну.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Bild.

По его словам, идея провести прямые переговоры с Путиным актуально и сегодня, даже после военных преступлений в Буче и Краматорске.

"Сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. А в России нет другой силы, чтобы остановить эту войну. Только он (Путин, - ред.) один решает, когда закончится эта война", - заявил Зеленский.

Напомним, ранее глава украинской переговорной делегации Давид Арахамия заявлял, что пока неизвестны ни дата, ни место возможной встречи Зеленского и Путина.

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Версия на английском языке Zelensky says only Putin can stop war 
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "Müharibəni yalnız Vladimir Putin dayandıra bilər"

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