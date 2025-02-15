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Зеленский: У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США

Зеленский: У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки США, речь идет как о настоящем времени, так и о периоде после окончания войны.
Другие страны
15 февраля 2025 г. 09:03
Зеленский: У Украины будет мало шансов выжить без военной поддержки США

Украине будет очень сложно выжить без военной поддержки США, речь идет как о настоящем времени, так и о периоде после окончания войны.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

"Вероятно, это будет очень, очень, очень сложно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно", - сказал он.

Он подчеркнул, что не хочет думать о борьбе с Россией без американской поддержки, и не хочет думать, что Украина и США не будут стратегическими партнерами.

Зеленский добавил, что российский президент Владимир Путин призывает Украину сесть за стол переговоров не для того, чтобы положить конец войне, а для того, чтобы заключить соглашение о прекращении огня, которое сняло бы некоторые санкции и позволило бы российским войскам перегруппироваться.

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