Зеленский: Третий этап обмена военнопленных состоится 25 мая

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье состоится третий этап обмена с РФ военнопленных в формате "1000 на 1000".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в воскресенье состоится третий этап обмена с РФ военнопленных в формате "1000 на 1000".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"Завтра третий этап. Мы должны освободить на днях тысячу наших людей, но задача - освободить абсолютно всех, кто сейчас удерживается в России. И это задача общая для наших рассмотрений, для наших дипломатов, для всего нашего государства", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также поблагодарил всех в мире, кто помогает Украине:

"Это для нас действительно очень важно, что наши партнеры, каждый лидер, каждое государство поддерживали нас в этой сложной работе. Ни дня не останавливаемся", - отметил он.

По его словам, в общем, за два дня обмена освобождены 697 украинцев. "Большинство - Вооруженные Силы Украины. Есть также Нацгвардия, Государственная пограничная служба. Из всех этих людей 273 попали в плен в Донецкой области. Значительная часть - еще в 2022 году. Также с территории Херсонской, Запорожской, Харьковской областей, Луганщины", - уточнил Зеленский.