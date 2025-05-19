Зеленский: Территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны

"Я заявил в телефонных разговорах с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, что территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны"

В телефонных разговорах с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные требования России являются предлогом для затягивания войны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами в Киеве по итогам переговоров.

По его словам, Трамп считает, что РФ готова к компромиссам, и для него самый важный вопрос - начало прямых переговоров между Украиной и Россией: "Я хотел бы видеть перемирие как первый шаг, чтобы Россия могла продемонстрировать свою реальную готовность положить конец этой войне. Что касается отказа России от 5 областей, которые являются территорией Украины, вывода украинской армии с наших территорий - этого никогда не будет. Мы не можем с этим согласиться. Вопрос нашей территориальной целостности - это наша красная линия", - добавил он.