О нас

Зеленский: Территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны

Зеленский: Территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны "Я заявил в телефонных разговорах с Дональдом Трампом и европейскими лидерами, что территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны"
Другие страны
19 мая 2025 г. 23:38
Зеленский: Территориальные требования России к Украине являются предлогом для затягивания войны

В телефонных разговорах с американским лидером Дональдом Трампом и европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что территориальные требования России являются предлогом для затягивания войны.

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом Зеленский сообщил на встрече с журналистами в Киеве по итогам переговоров.

По его словам, Трамп считает, что РФ готова к компромиссам, и для него самый важный вопрос - начало прямых переговоров между Украиной и Россией: "Я хотел бы видеть перемирие как первый шаг, чтобы Россия могла продемонстрировать свою реальную готовность положить конец этой войне. Что касается отказа России от 5 областей, которые являются территорией Украины, вывода украинской армии с наших территорий - этого никогда не будет. Мы не можем с этим согласиться. Вопрос нашей территориальной целостности - это наша красная линия", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiyanın Ukraynaya qarşı ərazi tələbləri müharibəni uzatmaq üçün bəhanədir

Другие новости из категории

ЕС приветствовал создание в Сирии органа по вопросам правосудия переходного периода
ЕС приветствовал создание в Сирии органа по вопросам правосудия переходного периода
20 мая 2025 г. 00:15
Президент Украины раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом
Президент Украины раскрыл детали двух телефонных переговоров с Трампом
19 мая 2025 г. 23:18
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ
Зеленский анонсировал новый раунд переговоров с РФ
19 мая 2025 г. 23:14
Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе
Франция, Британия и Канада пригрозили Израилю мерами в случае продолжения операции в Газе
19 мая 2025 г. 23:06
Нетаньяху: Израиль возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории
Нетаньяху: Израиль возобновит поставки помощи в Газу в обмен на полный контроль территории
19 мая 2025 г. 22:50
Трамп заявил лидерам ЕС, что переговоры РФ и Украины стартуют немедленно
Трамп заявил лидерам ЕС, что переговоры РФ и Украины стартуют немедленно
19 мая 2025 г. 22:32
Европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
Европейские лидеры созвонились с Трампом после его разговора с Путиным
19 мая 2025 г. 21:55
Трамп видит торговый потенциал США и РФ после урегулирования конфликта в Украине
Трамп видит торговый потенциал США и РФ после урегулирования конфликта в Украине
19 мая 2025 г. 21:55
Трамп: Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной
Трамп: Ватикан крайне заинтересован принять переговоры между РФ и Украиной
19 мая 2025 г. 21:42
ООН приветствует переговоры Путина и Трампа
ООН приветствует переговоры Путина и Трампа
19 мая 2025 г. 21:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi