    • 05 марта, 2026
    • 21:48
    Зеленский: США направили Украине запрос о поддержке в борьбе с иранскими дронами

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон направил Киеву запрос "о конкретной поддержке" в противодействии иранским дронам.

    Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

    "Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "шахидов" в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - отметил Зеленский.

    Ранее издание Financial Times писало, что США и как минимум одно государство Персидского залива обсуждают закупку у Украины перехватчиков дронов в рамках военной операции против Ирана. Газета указывала, что Украина разработала дешевые перехватчики дронов и запустила их массовое производство.

    Последние новости

    22:25

    ООН: Удары Ирана по Нахчывану являются явным нарушением суверенитета Азербайджана

    22:23

    Шахбаз Шариф выразил серьезное беспокойство по поводу ударов Ирана по Азербайджану

    22:21

    Зарубежные СМИ широко осветили заявления президента Ильхама Алиева об атаке Ирана на Азербайджан - ДАЙДЖЕСТ

    22:20
    Видео

    Эрдоган: Авиаудары Ирана по странам региона чреваты расширением конфликта

    22:15

    Трое пострадавших при ударах иранских БПЛА по Нахчывану выписаны домой

    22:14

    МИД Черногории: Атаки иранских дронов на Нахчыван представляют угрозу для всего региона

    22:09

    Бизнесмен Мерчант заявил об иранском следе в заговоре против Трампа

    22:03
    Фото

    Госкомитет Азербайджана организовал ифтар в турецком Ыгдыре

    21:56

    Испания осудила удары Ирана по Нахчывану

