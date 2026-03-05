Зеленский: США направили Украине запрос о поддержке в борьбе с иранскими дронами

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон направил Киеву запрос "о конкретной поддержке" в противодействии иранским дронам.

Как передает Report, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Мы получили запрос от Соединенных Штатов о конкретной поддержке в защите от "шахидов" в регионе Ближнего Востока. Я поручил предоставить необходимые средства и обеспечить присутствие украинских специалистов, которые могут гарантировать необходимую безопасность", - отметил Зеленский.

Ранее издание Financial Times писало, что США и как минимум одно государство Персидского залива обсуждают закупку у Украины перехватчиков дронов в рамках военной операции против Ирана. Газета указывала, что Украина разработала дешевые перехватчики дронов и запустила их массовое производство.