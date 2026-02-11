Ильхам Алиев Визит Вэнса в Азербайджан мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраля

    Другие страны
    • 11 февраля, 2026
    • 18:17
    Зеленский сообщил о новом раунде переговоров с США 17–18 февраля

    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял предложение США провести 17–18 февраля очередной раунд переговоров по прекращению войны с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом украинский лидер сообщил в телефонном интервью агентству.

    По его словам, новый раунд переговоров запланирован на вторник или среду, однако пока неясно, согласится ли Россия участвовать во встрече в США. Одной из тем обсуждения станет предложение Вашингтона о создании свободной экономической зоны в качестве буфера на востоке Донбасса.

    "Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны - ни россияне, ни мы. У нас разные взгляды на этот вопрос. И договоренность была следующей - давайте вернемся к обсуждению того, как это может выглядеть, на следующей встрече", - отметил Зеленский.

    Он также сообщил, что предыдущий раунд переговоров между представителями Украины, России и США, состоявшийся в начале месяца в Абу-Даби, был конструктивным. По словам президента, война может завершиться в течение нескольких месяцев при условии добросовестного ведения переговоров.

    Зеленский подчеркнул, что Киев считает Донбасс своей территорией и выступает за управление регионом Украиной.

    "Если это наша территория - а это наша территория - то ею должна управлять страна, чья это территория", - заявил он.

    По его словам, на предыдущих переговорах обсуждались механизмы прекращения огня и возможный мониторинг его соблюдения с участием США. Однако сторонам не удалось согласовать детали без принятия политических решений на более высоком уровне.

    Президент также отметил, что следующий раунд переговоров может включать обсуждение послевоенного планирования и экономических вопросов. В частности, в состав украинской делегации войдет министр экономики Алексей Соболев для обсуждения с США пакета мер по обеспечению экономического восстановления.

    При этом Зеленский предупредил о серьезных финансовых вызовах, с которыми столкнется Украина в процессе восстановления и поддержания обороноспособности. По его словам, необходим четкий механизм финансирования с участием европейских стран, поскольку даже использование замороженных российских активов не покроет долгосрочные потребности страны.

