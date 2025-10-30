Зеленский сообщил о массированной атаке России: более 650 дронов и 50 ракет

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Другие страны
    • 30 октября, 2025
    • 13:45
    Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия применила более 650 беспилотников и свыше 50 ракет различных типов, включая баллистические и аэробаллистические, во время массированной атаки на территорию Украины минувшей ночью.

    Как передает Report, об этом глава украинского государства написал в соцсети Х.

    По словам Зеленского, в результате ударов пострадали десятки человек, среди них пятеро детей. Двое погибших подтверждены официально. В городе Ладыжин тяжело ранен семилетний мальчик.

    Атаки затронули сразу несколько регионов страны - Винницкую, Киевскую, Николаевскую, Черкасскую, Полтавскую, Днепропетровскую, Черниговскую, Сумскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области. Повреждены объекты энергетической гражданской инфраструктуры.

    Зеленский подчеркнул, что рассчитывает на решительные действия США, Европы и стран "Большой семерки", чтобы усилить давление на Москву.

    "Необходимы новые шаги по санкциям против российской нефтегазовой отрасли, финансовой системы и всех, кто финансирует эту войну. Благодарю всех, кто борется за мир", - заявил президент Украины.

    Лента новостей