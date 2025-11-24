Зеленский сообщил о ходе переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Женеве

Президент Украины обратился с заявлением о ходе дипломатических переговоров в Женеве, подчеркнув активную работу украинской делегации и поддержку со стороны международных партнеров.

Как передает Report, видеообращение опубликовано в социальных сетях.

По его словам, сегодня (вчера -ред.) украинская делегация провела ряд встреч с представителями США и европейских стран, включая Францию, Германию, Канаду, Хорватию и Люксембург. Обсуждались шаги, необходимые для завершения войны, и обмен информацией по текущей ситуации.

"Разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда Президента Трампа слышит нас", – отметил президент Украины. Он также подчеркнул важность единства украинской позиции и согласованных действий делегации для достижения эффективных результатов.

Глава государства отметил, что дипломатическая активность продолжится в течение дня, а завтра ожидается не менее интенсивная работа. Он подчеркнул, что приоритетом Украины остаются надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к гражданам и к тем, кто отдал жизнь, защищая страну от российской агрессии.

Президент Украины поблагодарил международных партнеров за помощь и консультации, а также выразил признательность украинскому народу за поддержку государственной позиции и национальных интересов.

"Люди должны выигрывать от всех политических решений, поэтому очень детально, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", – подчеркнул он.