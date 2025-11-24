Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Зеленский сообщил о ходе переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Женеве

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 00:23
    Зеленский сообщил о ходе переговоров Украины с США и европейскими партнерами в Женеве

    Президент Украины обратился с заявлением о ходе дипломатических переговоров в Женеве, подчеркнув активную работу украинской делегации и поддержку со стороны международных партнеров.

    Как передает Report, видеообращение опубликовано в социальных сетях.

    По его словам, сегодня (вчера -ред.) украинская делегация провела ряд встреч с представителями США и европейских стран, включая Францию, Германию, Канаду, Хорватию и Люксембург. Обсуждались шаги, необходимые для завершения войны, и обмен информацией по текущей ситуации.

    "Разговор с американскими представителями есть, и есть сигналы, что команда Президента Трампа слышит нас", – отметил президент Украины. Он также подчеркнул важность единства украинской позиции и согласованных действий делегации для достижения эффективных результатов.

    Глава государства отметил, что дипломатическая активность продолжится в течение дня, а завтра ожидается не менее интенсивная работа. Он подчеркнул, что приоритетом Украины остаются надежный мир, гарантированная безопасность, уважение к гражданам и к тем, кто отдал жизнь, защищая страну от российской агрессии.

    Президент Украины поблагодарил международных партнеров за помощь и консультации, а также выразил признательность украинскому народу за поддержку государственной позиции и национальных интересов.

    "Люди должны выигрывать от всех политических решений, поэтому очень детально, очень серьезно, внимательно работаем над каждым шагом, над всеми документами и со всеми партнерами", – подчеркнул он.

