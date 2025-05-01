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Зеленский раскрыл детали сделки с США о минералах

Зеленский раскрыл детали сделки с США о минералах Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом была содержательной и продуктивной на 100%.
Другие страны
1 мая 2025 г. 21:21
Зеленский раскрыл детали сделки с США о минералах

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом была содержательной и продуктивной на 100%.

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК-Украина", об этом украинский лидер заявил во время вечернего обращения.

По словам политика, в документе отсутствует долг Киева перед Вашингтоном, две страны будут работать друг с другом на справедливых условиях, чтобы каждая из них смогла зарабатывать.

"Мы говорили с президентом США о нашей готовности к заключению соглашения - говорили на встрече в Ватикане. Фактически сейчас мы имеем первый результат ватиканской встречи, который делает ее действительно исторической", - сказал украинский лидер.

По его словам, соглашение направлено для ратификации в Верховную раду: "Мы заинтересованы, чтобы с соглашением не было задержек".

"Соглашение значительно изменилось в процессе подготовки. Теперь это действительно равноправное соглашение, которое создает возможность для инвестиций в Украину - довольно весомых, а кроме того - еще и для существенной модернизации производств в Украине и - что не менее важно - модернизации юридических практик в нашем государстве", - рассказал Зеленский.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых, предусматривающее создание фонда восстановления, который будет инвестировать в Украину.

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