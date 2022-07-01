Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет

"Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет".

"Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

"За четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки. Прежде всего, это оборонительная поддержка. Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует", - заявил В.Зеленский.

Также глава государства напомнил, что 1 июля российская армия нанесла очередной ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

Он добавил, что известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.