О нас

Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет

Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет "Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет".
Другие страны
1 июля 2022 г. 20:54
Зеленский: Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет

"Россия уже выпустила по Украине около 3 тыс. ракет".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере.

"За четыре месяца полномасштабной войны России против мирной Украины, Россия уже применила около 3 тысяч ракет. Такая жестокость российских действий лишь подчеркивает, насколько правильными являются решения наших партнеров по оказанию Украине поддержки. Прежде всего, это оборонительная поддержка. Ни одно государство в мире не должно оставаться наедине, когда есть такое зло, когда оно существует", - заявил В.Зеленский.

Также глава государства напомнил, что 1 июля российская армия нанесла очередной ракетный удар по обычному жилому дому в Одесской области в поселке Сергеевка.

Он добавил, что известно о гибели 19 человек и среди них 2 ребенка, еще более 30 человек ранены.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya artıq Ukraynaya 3 minə yaxın raket atıb"

Экслюзивные новости

Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
Резидент-координатор ООН: Строительство умного села в Зангилане - очень важный шаг
1 июля 2022 г. 14:41
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
Кристина Дорош: Малый и средний бизнес в Азербайджане могут освободить от расходов на POS-терминалы
1 июля 2022 г. 14:27
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
Коллегия адвокатов готова помочь армянам Карабахского региона, принявшим законы Азербайджана
1 июля 2022 г. 14:10
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
UNICEF- Азербайджан: Село Агалы - сочетание умной и хорошей инфраструктуры
1 июля 2022 г. 13:12
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
Памела Агуерре: Высоко ценю роль Азербайджана в Движении неприсоединения
1 июля 2022 г. 11:55
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
Парламентский советник Ливии: Азербайджан вдохновляет другие страны на активное сотрудничество
30 июня 2022 г. 18:02
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
Сирийский депутат: Мы сегодня увидели лидерство Азербайджана в ДН
30 июня 2022 г. 17:54
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
Член Нацсобрания Непала: Парламентская сеть ДН еще раз декларирует свои принципы
30 июня 2022 г. 12:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi