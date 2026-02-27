Зеленский: Россия не побеждает, а Украина не проигрывает

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против членов семей представителей российских властей и передать Киеву более современное вооружение в кратчайшие сроки.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в интервью Sky News.

"Соединенные Штаты сильнее, чем сами о себе думают. И я действительно так считаю. Они действительно оказывают давление на президента РФ Владимира Путина. Они могут остановить эту войну", - отметил Зеленский.

При этом, отвечая на вопрос о том, насколько близка Украина к достижению мира, украинский лидер заявил, что многое зависит от промежуточных выборов в США, назначенных на ноябрь этого года.

"Сейчас, я думаю, у нас есть шанс. Что касается следующего года - многое зависит от этих месяцев: сможем ли мы закончить войну до осени, до важных и влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то сейчас у нас есть окно возможностей", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что Зеленский уклонился от прямого ответа на вопрос, сможет ли Украина выиграть войну. По его словам, "все зависит от того, что люди подразумевают под словом "победа".

"И, честно говоря, говорить о территориях очень сложно. Как вернуть всю землю сегодня - это очень трудно, и это повлечет за собой слишком большие человеческие потери. Но важно то, что Россия не может добиться этого и на поле боя. Поэтому они не побеждают, а мы не проигрываем", - сказал он.

Зеленский также вновь подчеркнул, что Украина не намерена идти на территориальные уступки для завершения войны. "Это наша территория. Звучит невероятно странно - почему мы должны уходить со своей земли? Почему они оккупировали нашу землю, и никто не может их оттуда вытеснить?" - заявил он.

Глава украинского государства также открыто высказался о своих отношениях с главой Белого дома Дональдом Трампом, назвав их "непростыми", но подчеркнув, что отношения Украины с Соединенными Штатами "выходят за рамки личных отношений".